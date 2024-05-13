Белгород, 13 мая, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Спасатели ночью 13 мая вытащили из-под завалов жилого дома в Белгороде уже 15-ю жертву теракта киевских боевиков. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Извлекли пятнадцатого погибшего из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома», — сообщили в ведомстве.

По словам спасателей, поиски и разбор будут вестись до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что под завалами никого нет.

Как сообщало ИА Регнум, до 14 человек возросло число погибших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Белгороде.

На Харьковской горе в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Предварительно говорилось, что под завалами могут находиться не менее 20 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.

Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской.