Белгород, 12 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Для жильцов рухнувшего на улице Щорса в Белгороде подъезда жилого дома открыли два пункта временного размещения, сообщили 12 мая власти города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что эвакуация жителей дома в пункты временного размещения уже началась.

«Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

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