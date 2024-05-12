В Белгороде после обрушения подъезда открыли пункты временного размещения
Для жильцов рухнувшего подъезда в Белгороде открыли пункты временного размещения
Белгород, 12 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Для жильцов рухнувшего на улице Щорса в Белгороде подъезда жилого дома открыли два пункта временного размещения, сообщили 12 мая власти города.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что эвакуация жителей дома в пункты временного размещения уже началась.
«Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
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