Белгород, 13 мая, 2024, 01:55 — ИА Регнум. В ночь на 13 мая в Белгороде прогремело несколько взрывов во время объявленной ракетной опасности, сообщило RT.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

В Белгороде и Белгородском районе во время взрывов работали сирены, предупреждающие население о ракетной опасности. Угроза продолжает действовать.

После объявленной опасности в городе прозвучали ещё два взрыва.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде несколько раз запускали сирены о ракетной опасности, на фоне которых звучали взрывы. Спасатели прерывали работы на месте обрушения одного из подъездов многоквартирного жилого дома на улице Щорса.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Жертвами обстрела, по предварительным данным, стали 13 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что при обрушении подъезда пострадали, предварительно, 20 человек, в том числе двое детей.

Очередное преступление «киевских негодяев» в Белгороде против мирных граждан не останется безнаказанным, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что за атакой стоят Киев и его западные спонсоры.