Белгород, 12 мая, 2024, 23:47 — ИА Регнум. При разборе завалов обрушившегося после ударов ВСУ подъезда в многоэтажном доме на Харьковской горе в Белгороде обнаружили тело 13-го погибшего, сообщили поздним вечером 12 мая в МЧС России.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Атаку на Белгород укронацисты совершили 12 мая.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 12 мая, жилые кварталы Белгорода ВСУ обстреливали с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявили в Минобороны. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом.

На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов ВСУ. Необходимые меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, принимаются, отметил глава региона.

Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявили в постоянном представительстве РФ при организации.