В Белгороде извлекли из-под завалов тело тринадцатого погибшего
МЧС: в Белгороде извлекли из-под завалов дома тело тринадцатого погибшего
Белгород, 12 мая, 2024, 23:47 — ИА Регнум. При разборе завалов обрушившегося после ударов ВСУ подъезда в многоэтажном доме на Харьковской горе в Белгороде обнаружили тело 13-го погибшего, сообщили поздним вечером 12 мая в МЧС России.
«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Атаку на Белгород укронацисты совершили 12 мая.
Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 12 мая, жилые кварталы Белгорода ВСУ обстреливали с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявили в Минобороны. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом.
На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов ВСУ. Необходимые меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, принимаются, отметил глава региона.
Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявили в постоянном представительстве РФ при организации.