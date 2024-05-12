Москва, 13 мая, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Верхняя палата российского парламента 14 мая обсудит на дополнительном заседании кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — уточнили в Telegram-канале Совфеда.

В основном прежние руководители сохранят свои должности. Кадровые перестановки ожидаются в Минобороны, где пост министра вместо Сергея Шойгу может занять бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Совете Федерации сообщили, что президент Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны России Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.

Также 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу от должности министра обороны. Указом Владимира Путина он назначен секретарём Совета безопасности России. На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по ВПК, поскольку «он глубоко погружён в эту работу», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

18 профильных комитетов Госдумы 12 мая поддержали все кандидатуры на должности членов правительства, предложенные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предложения по кандидатурам на должности глав Минобороны, Минюста, МИД, МВД и МЧС должен внести на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, под руководством которого правительство проработало более четырёх лет.