Москва, 12 мая, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, сообщил Совет Федерации.

Kremlin.ru

Ранее Белоусов занимал пост первого вице-премьера.

«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены (…) на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — сказано в сообщении в Telegram-канале Совета Федерации.

С 2012 года по настоящее время Министерство обороны возглавляет Сергей Шойгу.

Белоусов родился в 1959 году в Москве. В 1981 году он закончил экономический факультет МГУ. В 2012–2013 годах Белоусов занимал пост министра экономического развития России, в 2013–2020 годах — должность помощника президента, с 2020 года — пост первого вице-премьера.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. На пост первого вице-премьера он предложил назначить и. о. главы Минпромторга Дениса Мантурова. Правительство сообщило, что Белоусов переходит на другую работу.

Правительство сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.