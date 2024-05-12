Москва, 12 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Профильные комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры на должности членов правительства, предложенные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Всего 12 мая состоялись заседания 18 профильных комитетов, которые рассматривали предложенные кандидатуры.

Так, комитетом рекомендована к утверждению кандидатура на данный момент исполняющего обязанности вице премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера.

Также поддержаны кандидатуры Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина, Александра Новака, Татьяны Голиковой, Дмитрия Патрушева и Юрия Трутнева на должности вице-премьеров.

Вместе с тем рекомендованы к утверждению кандидатуры Александра Козлова (на должность главы Минприроды), Сергея Кравцова (на должность главы Минпросвещения), Антона Котякова (на должность главы Минтруда), Ольги Любимовой (на должность главы Минкультуры), Михаила Дегтярёва (на должность главы Минспорта), Оксаны Лут (на должность главы Минсельхоза), Михаила Решетникова (на должность главы Минэкономразвития), Романа Старовойта (на должность главы Минтранса), Антона Силуанова (на должность главы Минфина), Ирека Файзуллина (на должность главы Минстроя), Валерия Фалькова (на должность главы Минобрнауки), Алексея Чекункова (на должность главы Минвостокразвития), Максута Шадаева (на должность главы Минцифры), а также Сергея Цивилёва (на должность главы Минэнерго).

Предложения по кандидатурам на должности глав Минобороны, Минюста, МИД, МВД и МЧС должен внести в Госдуму на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового правительства.

Вместе с тем все федеральные министерства и их названия в новом правительстве останутся прежними. Это следует из опубликованного указа президента.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.