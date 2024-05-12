Москва, 12 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев с 12 мая освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Kremlin.ru

«Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — уточнила текст указа пресс-служба Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. До этого он возглавлял ФСБ России, был заместителем руководителя администрации президента России — начальником Главного контрольного управления президента РФ. В органах госбезопасности Патрушев работает с 1974 года.

Как сообщало ИА Регнум, также 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу от должности министра обороны. Указом Владимира Путина он назначен секретарём Совета безопасности России. На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по ВПК, поскольку «он глубоко погружён в эту работу», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Правительство сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.