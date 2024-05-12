Вашингтон, 12 мая, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Вашингтон вместе с Европой делают всё возможное для ускорения военных поставок Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы делаем всё, что можем, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы. Я убеждён, что Украина может эффективно держать линию (фронта) на востоке. Мы предоставляем для этого системы (вооружений)», — отметил Блинкен.

В настоящее время Украине по силам развивать успехи на Чёрном море, в том числе угрожая ВС России в Крыму, добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Вашингтон объявил о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Соединённые Штаты отправили Украине новый транш помощи из-за страха перед продвижением Вооружённых сил России, написала газета New York Post. В статье сослались на госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал эту помощь «срочно необходимой» в то время, как ВС России предпринимают активные действия в Харьковской области.

Советник президента США Джейк Салливан ранее признавал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что помогут Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции.