Вашингтон, 5 мая, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Советник президента Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не остановит Россию от достижения успехов на поле боя в обозримом будущем. Об этом 4 марта сообщило британское издание Financial Times.

The White House Джейк Салливан

«По словам Салливана, он по-прежнему ожидает продвижения Вооружённых сил России в ближайшем будущем на поле боя, несмотря на новый пакет финансовой помощи, одобренный США в прошлом месяце», — говорится в материале.

По мнению Салливана, Киев рассчитывает, что новый пакет американской помощи поможет украинским войскам продержаться хотя бы до конца текущего года. Он указал, что Украина хочет перейти в наступление в 2025 году, но этим планам может помешать внутриполитическая ситуация в США и грядущие президентские выборы.

Как указали журналисты Financial Times, ход конфликта зависит от решений американского Конгресса и одобрений Белого дома. В силу того что действующий президент США Джо Байден имеет меньше шансов на победу в предстоящих выборах, чем Дональд Трамп, будущее финансирование Украины поставлено под вопрос.

Ожидается, что Трамп, скептически настроенный по отношению к поддержке Киева со стороны Вашингтона, в случае победы на выборах попытается быстро положить конец конфликту на Украине и добиться урегулирования путём переговоров.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Дональд Трамп разработал подробный мирный план по решению конфликта на Украине. При этом отмечается, что кандидат в президенты США не намерен раскрывать детали до выборов, но рассчитывает обещаниями завершить конфликт привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако такие переговоры должны соответствовать требованиям, поставленным перед началом СВО, и учитывать реальные обстоятельства.