Вашингтон, 11 мая, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отправили Украине новый транш помощи в связи со страхом перед продвижением Вооружённых сил России, пишет газета New York Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Пакет военной помощи в размере $400 млн, который был выделен Пентагоном 10 мая, обеспечит Украину ракетами класса «земля — воздух», артиллерийскими снарядами и другим необходимым оружием и оборудованием для сдерживания наступления России», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, назвал эту помощь «срочно необходимой» в то время, как ВС России предпринимают активные действия в Харьковской области, утверждается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Вашингтон объявил о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал выделение США нового пакета военной помощи Украине реакцией на успехи российской армии.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.