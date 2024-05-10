Вашингтон, 10 мая, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден распорядился направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов, сообщила 10 мая пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующие полномочия предоставлены Госдепу.

«Выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до 400 млн долларов», — сказано в документе.

В состав нового пакета военной помощи войдут в том числе ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley, взрывные устройства типа MRAP и ракеты для противотанковых комплексов Javelin, сообщало ранее издание Politico.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в ближайшее время США направят Украине новые партии вооружения. Какое именно оружие будет поставлено, он не уточнял.

Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов военной помощи Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла соответствующий документ. Большая часть средств будет направлена предприятиям ВПК США и Пентагону.

Советник президента США Джейк Салливан ранее признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.