Белгород, 12 мая, 2024, 19:38 — ИА Регнум. В Белгороде из-под завалов частично обрушившегося дома спасатели извлекли тело седьмого погибшего из-под завалов. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

РИА Новости

«В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов», — говорится в сообщении.

КАк сообщало ИА Регнум, 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Полуторамесячного ребёнка, пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, готовят к транспортировке в Москву, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что также госпитализировали в реанимацию 16-летнего подростка.

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявило постоянное представительство РФ при организации.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил удары ВСУ по Белгороду злобой на грани помешательства. Он добавил, что боевики киевского режима наносят удары по Белгороду, так как терпят поражения на фронте.