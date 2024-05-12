Белгород, 12 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Мощные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне объявления в городе ракетной опасности, сообщила 12 мая «Газета.ru».

РИА Новости

Отмечается, что спасатели прервали работы на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса и переместились в убежище.

После отмены сигнала ракетной опасности работы были возобновлены.

МЧС сообщало, что из-за запуска сигнала ракетной опасности спасательные работы прерывались трижды. Всего с начала суток сирена ракетной опасности запускалась в регионе восемь раз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что при обрушении подъезда пострадали, по предварительным данным, 20 человек, в том числе двое детей. Погибли, также по предварительным данным, пять человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

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Жителей эвакуировали из дома. Разбор завалов вечером и ночью будет продолжаться. Есть информация, что люди остаются под завалами, отмечал губернатор.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.