Белгород, 12 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли находиться в десятиэтажном доме в Белгороде в момент обрушения, устанавливается. Об этом сообщили 12 мая журналистам в оперативных службах.

Кадр из видео

Эвакуацию жильцов из повреждённого дома завершили. Для них подготовлены три пункта временного размещения на 600 человек.

По данным МЧС, из-под завалов спасены 16 человек. Под обломками могут оставаться живые люди.

Как сообщало ИА Регнум, днём 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

По данным оперативных служб, число пострадавших по состоянию на 14:00 мск составляло 20 человек. Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

И. о. главы Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медиков из федеральных и московских центров для оказания помощи пострадавшим. В их числе специалисты медицины катастроф и врачи скорой помощи.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. По данным силовых структур, украинская ракета, попавшая в жилой дом, была запущена в окрестностях посёлка Казачья Лопань в Харьковской области.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что за атакой стоят Киев и его западные спонсоры.