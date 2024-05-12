Белгород, 12 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов жилой многоэтажки, которая обрушилась после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду.

Павел Колядин/РИА Новости

Корреспондент «РИА Новости» с места трагедии сообщает, что на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми. Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

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При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.