Белгород, 12 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Белгороде ещё один человек обнаружен под завалами многоэтажки, пострадавшей после обстрела со стороны ВСУ.

Павел Колядин/РИА Новости

О его состояние неизвестно, передаёт ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми. Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в том числе двое детей.

Число погибших после обрушения части дома в Белгороде возросло до четырёх, сообщило МЧС.

Президенту Владимиру Путинудоложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.