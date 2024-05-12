Белгород, 12 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Число погибших после обрушения части дома в Белгороде возросло до четырёх, сообщило МЧС.

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«К сожалению, ещё двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Тем самым общее количество погибших возросло до четырёх.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в результате обрушения секции дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Жителей эвакуировали из дома. Разбор завалов вечером и ночью будет продолжаться.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.