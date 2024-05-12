Белгород, 12 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Трое спасателей пострадали при повторном обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, сообщило 12 мая МЧС.

«При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — сказано в сообщении пресс-службы Министерства.

Ведомство также проинформировало, что в ходе поисково-спасательных работ спасены 16 человек.

Сотрудники МЧС регулярно проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами, сказано в сообщении.

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