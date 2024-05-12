Москва, 12 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Лидеры западных стран сами создали иллюзию угрозы со стороны России и теперь пытаются решить несуществующую проблему. Об этом 12 мая корреспонденту ИА Регнум высказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который, отвечая на вопросы пользователей в соцсети X, написал, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине.

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«НАТО не способно воевать с Россией, и европейские лидеры это знают. Но, поскольку некоторыми странами Европы и Евросоюзом в целом руководят люди с ограниченными умственными способностями, которые не могут осознавать последствия своих действий, их поступки непредсказуемы. Неизвестно, чего они ждут и что могут сделать. Лидеры западных стран сами внушили себе иллюзию угрозы со стороны России и теперь пытаются это как-то решить», — подчеркнул Храмчихин.

Как передавало ИА Регнум, Макрон также выразил надежду на то, что Парижу не придётся вступать в боевые действия. По его словам, Франция является не державой войны, а державой мира. Однако, добавил французский лидер, если Европа хочет мира, необходимо его защищать.

В Министерство иностранных дел России 6 мая был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. В МИД заявили, что это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт. В российском дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о возможности отправки войск на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Сенатор Алексей Пушков резко осадил президента Франции Эммануэля Макрона после его высказывания о том, что Европа «должна быть готова сдержать Россию, если Москва зайдёт слишком далеко в украинском конфликте». Пушков дал совет Макрону, который никак не успокоится, — прикусить язык.

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет заявил, что огромный ущерб грозит политической репутации Франции в случае, если президент страны Эммануэль Макрон решит отправить войска на Украину.