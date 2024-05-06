Москва, 6 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Заявления со стороны Запада о готовности направлять на Украину воинские контингенты требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Это совсем новый виток эскалации напряжённости, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал он.

Ранее представитель Кремля отмечал, что информация об отправке французских солдат на Украину требует проверки на предмет соответствия действительности, этим занимается Минобороны России. Также Песков назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.

Как передавало ИА Регнум, экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, группа насчитывает около ста человек. Это специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего Франция намерена отправить на Украину около 1500 военных Иностранного легиона. Военных разместят непосредственно в зоне боевых действий.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

6 мая МИД Франции заявил, что Париж не отправлял военных на Украину.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.