Москва, 12 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. Об этом сообщили журналистам первый заместитель председателя комитета Федот Тумусов и заместитель главы комитета Сергей Леонов.

Maksim Konstantinov Михаил Мурашко

«Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы Минздрава», — пояснили парламентарии.

Также депутаты отметили, что один человек воздержался при голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, председатель российского правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового кабинета министров.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост министра цифрового развития, сообщил депутат ГД Евгений Попов. Комитет Госдумы по туризму поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера России, сообщил 12 мая журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. Профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера России.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил корреспонденту ИА Регнум, что губернаторы, которых премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить в новый состав правительства, успешно проявили себя в работе. Он отметил, что эти управленцы оправдали доверие президента с точки зрения соответствия управленческих компетенций и теперь продолжат свою работу на федеральном уровне.