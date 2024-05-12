Москва, 12 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

Григорий Сысоев/РИА Новости Михаил Дегтярев

Во время заседания комитета по физической культуре и спорту Дегтярёв заявил, что основной акцент в работе будет делать на массовых занятиях.

«Основной акцент будем делать на массовом спорте. Это основа вовлечения людей в здоровый образ жизни, повышение доступности», — пояснил Дегтярёв.

Он уточнил, что в регионах есть вопросы. В первую очередь занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными, отметил Михаил Дегтярёв.

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее высказал мнение, что Михаил Дегтярёв на посту министра спорта сможет справиться с этой задачей и поспособствует развитию массового спорта.

«Это задача федеральных проектов. Дегтярёв может способствовать развитию этого направления», — отметил Валуев.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, говоря о кандидатуре Дегтярёва, отмечал, что, кроме опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Немаловажно, что Дегтярёв является мастером спорта по фехтованию, призёром всероссийских и международных соревнований», — рассказал Борис Беляков.

Он добавил, что Дегтярёв обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие этой сферы.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подчёркивала, что Михаил Дегтярёв является блестящим руководителем и хорошо разбирается в сфере спорта.

«Я была в Хабаровском крае в прошлом году — блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России»,— пояснила Винер.

Как сообщало ИА Регнум, председатель российского правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового кабинета министров.

Он выдвинул на должность министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Государственной думе на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.