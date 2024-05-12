Москва, 12 мая, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Комитеты Государственно думы 12 мая обсудят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, которых уже предложил на рассмотрение председатель правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому зампредседателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по контролю Олегу Морозову организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.

Также Володин сообщил, что заседания намечены на 12 мая с 12:00 до 18:00.

Каждый из предложенных кандидатов на посты в кабмин должен представить программу основных направлений своей предстоящей работы. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Госдумы.

Заседания пройдут в открытом режиме, с трансляцией на Думе ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Мишустин 11 мая внёс на рассмотрение Государственной Думы свои предложения по составу нового кабинета министров.

Кандидатуры на должности вице-премьеров депутаты рассмотрят 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

Выборы новых глав регионов, губернаторы которых могут перейти на работу в правительство России, состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.