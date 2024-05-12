Москва, 12 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Губернаторы, которых премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить в новый состав правительства, успешно проявили себя в работе. Об этом 12 мая корреспонденту ИА Регнум заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Russian Government/Global Look Press

Мишустин предложил назначить главу Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли. Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва он предложил назначить министром спорта. Губернатора Курской области Романа Старовойта — министром транспорта. А главу Кемеровской области Сергея Цивилёва — министром энергетики.

«Эти губернаторы зарекомендовали себя как высококомпетентные управленцы. Дегтярёв и Старовойт — выпускники «школы губернаторов», а Алиханов был наставником одного из главных кадровых конкурсов страны «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это отражает кадровую политику президента России Владимира Путина. Он поддерживает компетентных управленцев, которые получают специальную подготовку и приобретают успешный опыт управления регионами. Затем эти люди переходят на федеральный уровень», — подчеркнул политолог.

Например, Дегтярёв прекрасно справился с руководством в сложных условиях Хабаровского края и теперь переходит на федеральный уровень в одно из сложных направлений — спорт. Он является мастером спорта по фехтованию, входит в правление Федерации хоккея России, хорошо знает отрасль спорта, понимает, как она функционирует на федеральном уровне и в регионах.

Политолог отметил, что Цивилёв стал губернатором Кемеровской области, когда регион также находился в сложных условиях. Он сумел отладить работу и теперь переходит на федеральный уровень на сложное направление — энергетику. Старовойт сделал Курскую область регионом с растущими социально-экономическими показателями. Он продемонстрировал высокие управленческие компетенции и переходит на федеральный уровень. Алиханов возвращается в своё родное министерство промышленности и торговли. Он успешно отладил качественную работу в регионе в непростых условиях, добавил Мартынов.

Он отметил, что эти управленцы оправдали доверие президента с точки зрения соответствия управленческих компетенций и теперь продолжат свою работу на федеральном уровне. Предложение о назначении их на ключевые посты в новом правительстве является доказательством доверия президента России, добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин предложил назначить главой Минсельхоза замминистра этого ведомства Оксану Лут. По словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова, Лут «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства».

Ранее Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД.

Правительство России 7 мая в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме.