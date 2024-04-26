Матвиенко заявила, что в России может начаться «демографическая весна»
Матвиенко заявила, что в России есть предпосылки для «демографической весны»
Москва, 26 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В России есть все предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью, в стране может начаться «демографическая весна». Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей РФ.
Она отметила, что Россия вышла на уверенный экономический рост, хотя ранее все мировые эксперты предрекали крах экономики. То же самое возможно и с демографией.
«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что к концу 2020-х годов повзрослеет многочисленное поколение, рождённое в двухтысячных годах. Кроме того, более 70% граждан, о чём свидетельствует Росстат, хотят воспитывать двух и более детей.
Матвиенко предложила увеличить пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. По её словам, сейчас они находятся в крайне несправедливом положении, так как их пособие не превышает 1 тыс. рублей в месяц.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Матвиенко заявила, что в России должны больше ценить семьи с двумя и более детьми. Нужно, чтобы иметь несколько детей было модно и престижно, подчеркнула она.