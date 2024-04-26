Москва, 26 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В России есть все предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью, в стране может начаться «демографическая весна». Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей РФ.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

Она отметила, что Россия вышла на уверенный экономический рост, хотя ранее все мировые эксперты предрекали крах экономики. То же самое возможно и с демографией.

«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что к концу 2020-х годов повзрослеет многочисленное поколение, рождённое в двухтысячных годах. Кроме того, более 70% граждан, о чём свидетельствует Росстат, хотят воспитывать двух и более детей.

Матвиенко предложила увеличить пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. По её словам, сейчас они находятся в крайне несправедливом положении, так как их пособие не превышает 1 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Матвиенко заявила, что в России должны больше ценить семьи с двумя и более детьми. Нужно, чтобы иметь несколько детей было модно и престижно, подчеркнула она.