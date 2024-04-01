Москва, 1 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Соответствующее поручение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам послания Федеральному Собранию, оглашённому 29 февраля 2024 года.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Правительству Российской Федерации:. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ― говорится в поручении.

Выполнить поручение правительство должно до 20 декабря 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщило ИА Регнум, Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы президент обозначил поддержку семей, молодёжи, повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни и подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей.

Глава государства объявил, что в России запустят пять новых нацпроектов. Одним из них станет нацпроект «Семья». В его рамках будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Также до конца 2030 года таким регионам направят не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить собственные программы поддержки семей.