Москва, 25 апреля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетной общенациональной задачей. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача», — отметил Путин.

Он добавил, что в этой работе нужно в полной мере использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ.

Этому должны быть подчинены планы, проекты и инициативы в социальной политике, экономике, просвещении, образовании, здравоохранении, культуре, благоустройстве городов и посёлков.

Также глава государства подчеркнул, что испокон веков именно в семейном кругу формируются личность и мировоззрение ребёнка, поэтому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной семьи и заботы о ближних.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели.

По итогам послания Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.