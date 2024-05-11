Мальмё, Швеция, 12 мая, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Шведскую активистку Грету Тунберг насильно увели стражи порядка с площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальмё, где проходил финал музыкального конкурса «Евровидение». Она участвовала в демонстрации в поддержку Палестины, сообщило 11 мая Agence France-Presse.

Anders Hellberg Грета Тунберг

«Тунберг держалась в стороне от стычек между наиболее агрессивными протестующими и крупным контингентом полиции. Она села с другими активистами в круг, но позже её увела полиция», — указали в издании.

По данным журналистов, демонстранты начали собираться в районе комплекса «Мальмё-Арена», где проходил финал музыкального конкурса. Более сотни участников акции, размахивая флагами, скандировали пропалестинские лозунги,

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая в центре Вашингтона состоялся митинг в поддержку Палестины. В акции приняли участие десятки демонстрантов. Демонстранты прошли маршем по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины и сжигая дымовые шашки. Митингующих на всём протяжении их пути сопровождали сотрудники полиции. Столкновений с силовиками и беспорядков не было, задержаний полицией не проводилось.

В ноябре 2023 года Грета Тунберг выступила против действий Израиля в секторе Газа. На митинге в поддержку Палестины, который прошёл в Стокгольме, она вместе с другими участниками акции призывала «раздавить сионизм».

В Министерстве образования Израиля заявили, что упоминания о Грете Тунберг уберут из материалов школьной программы. Позиция активистки по вопросу палестино-израильского конфликта «лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей», она больше не может служить примером для подражания для израильских учащихся, заявили представители ведомства.