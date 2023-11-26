Стокгольм, 26 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Шведская активистка Грета Тунберг выступила против действий Израиля в секторе Газа и поддержала призыв «раздавить сионизм», передаёт The Epoch Times.

Johan Nilsson/Global Look Press Грета Тунберг

Издание на своих страницах в соцсетях распространило видеозапись, сделанную, как утверждается, на митинге в поддержку Палестины, который прошёл в Стокгольме. Тунберг вместе с другими участниками акции скандирует «Раздавить сионизм!».

Как сообщало ИА Регнум ранее, вскоре после начала военной операции Израиля в секторе Газа Тунберг присоединилась к акции в поддержку Палестины. На своей странице в социальной сети она опубликовала фотографию, на которой вместе с ещё несколькими молодыми людьми она держит плакаты с соответствующими лозунгами.

В министерстве образования Израиля в ответ заявили, что упоминания о Грете Тунберг уберут из материалов школьной программы. Позиция активистки по вопросу палестино-израильского конфликта «лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей», она больше не может служить примером для подражания для израильских учащихся, заявили представители ведомства.

В ноябре 2023 года сообщалось, что выступление Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме пытались прервать в момент, когда она заговорила про Палестину. Неизвестный мужчина хотел выхватить из её рук микрофон, но его быстро увели со сцены. Акция была посвящена изменениям климата. Мужчина, пытавшийся отобрать у активистки микрофон, успел заявить, что недоволен сменой темы.