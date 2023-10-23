Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В министерстве образования Израиля приняли решение убрать из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после того, как она высказала слова поддержки Палестине и сектору Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

Paul Wennerholm/Tt/Global Look Press Грета Тунберг

«Эта позиция лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — приводит портал слова источника в министерстве.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. На своей странице в социальной сети активистка опубликовала фотографию, на которой она и ещё несколько молодых людей держат плакаты с лозунгами в поддержку Палестины и сектора Газа.

Как передавал ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Президент призвал думать о мирном населении.