Вашингтон, 2 мая, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Акция в поддержку Палестины началась 1 мая в центре Вашингтона, в ней принимают участие десятки демонстрантов. Акция носит мирный характер.

(сс) Mike Shaheen Полиция на акциях протеста в США

Манифестанты собрались в центре Вашингтона около 19:30 по местному времени (02:30 мск 2 мая) на пересечении 16-й улицы и К-стрит. Как сообщает «РИА Новости», участники акции пошли маршем по центральным улицам Вашингтона, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины и сжигая дымовые шашки.

Демонстрантов на всём протяжении их пути сопровождали сотрудники полиции. Столкновений с полицией и беспорядков не наблюдалось, задержаний полицией не проводилось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Конгресс США принял законопроект об антисемитизме, ограничивающий проведение пропалестинских акций. Такое решение было принято на фоне палестино-израильского конфликта после волны пропалестинских акций в США, охвативших в последние недели многие школы и высшие учебные заведения страны.

Так, сотрудники полиции задержали в Нью-Йорке студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию протеста с пропалестинскими лозунгами. Демонстранты выступили против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа. До этого в штате Техас полиция задержала около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины.