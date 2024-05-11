Москва, 11 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Киевский режим при поддержке США приурочил серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещённом на сайте дипломатического ведомства.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По её словам, эти референдумы всегда вызывали на Украине обречённые раздражение и ярость.

«Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — пояснила дипломат.

Захарова пообещала, что все причастные к злодеяниям понесут неотвратимое наказание.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке. Удар наносился с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Восемь человек пострадали.

Одна из ракет попала в сам ресторан, в результате чего была повреждена наружная стена, остекление и уличные конструкции, другая ракета — в находящееся поблизости недостроенное здание.

Ранее власти ДНР сообщали, что в результате ракетного удара ВСУ по жилому району Донецка есть погибшие и пострадавшие.

Украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о четырёх погибших, 11 человек получили осколочные ранения.