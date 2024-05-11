Донецк, 11 мая, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Ленинском районе Донецка из-за обстрела боевиками киевского режима есть погибшие и раненые. Об этом сообщил представитель СЦКК.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня, 11 мая, со стороны вооружённых формирований Украины была совершена атака исключительно по жилому сектору в Ленинском районе города Донецка. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК были обнаружены осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения дальнейшей экспертизы. К сожалению, есть информация о пострадавших и погибших»,— следует из сообщения.

Уточняется, что по Ленинскому району Донецка украинские войска били ракетами из РСЗО HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая, в день празднования образования Донецкой Народной Республики, ВСУ также ударили по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель, ещё четверо ранены. Здание ресторана, куда попали снаряды, разрушено практически полностью.

Также 11 мая боевики киевского режима нанесли удар по району Донецка, где собирались участники автопробега ко Дню Донецкой Народной Республики.

11 мая президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ДНР с 10-летием её образования. Он подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся освобождение территории Донецкой Народной Республики от ВСУ привело к тому, что противник потерял возможность наносить удары по Донецку из артиллерии, но обстрелы не прекратились, теперь ВСУ используют дальнобойное оружие.