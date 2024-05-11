Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга несут цветы к месту ДТП с пассажирским автобусом, упавшим накануне днем с Поцелуева моста в реку Мойку, передают 11 мая «Известия» с места происшествия.

Известия/ Валентин Егоршин

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что жители оставляют гвоздики на краю моста. По словам местного жителя Руслана, никого из погибших или пострадавших он не знал, но всё равно под впечатлением от произошедшего.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек. На помощь находящимся внутри людям бросились очевидцы, в частности, три уроженца Дагестана.

Известия/ Валентин Егоршин

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам жены, в тот день руководство заставило 44-летнего Рахматшоха Курбонова выйти на работу после 20-часовой смены.