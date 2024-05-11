Москва, 11 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Вспышки на Солнце и геомагнитная буря не потребуют коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Работа станции не нарушена, сообщили в «Роскосмосе».

APL/NASA/Global Look Press

«Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не требуется», — сообщили в «Роскосмосе».

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум рассказал, что солнце сейчас находится на пике своей активности, но всё же бояться магнитных бурь не стоит.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдается магнитная буря пятого, высшего уровня. Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера, ранее отметили в лаборатории.

Сильное воздействие от вспышек оказывается на космические аппараты, включая Международную космическую станцию. Частицы высоких энергий проникают в аппараты, иногда происходят сбои, выходит из строя электроника. Под действием ультрафиолетового излучения солнечных вспышек в аппаратах происходит выбивание электронов, спутники заряжаются, возникает потенциал, могут происходить разряды и нарушаться работа оборудования, отметил Кузнецов.

К утру 10 мая на Солнце зафиксировали шесть вспышек высшего балла X, уровень вспышечной активности в пике достигал 9,8 по десятибалльной шкале. 10 мая специалисты в США зафиксировали наступление на Земле магнитной бури уровня G5 в 06:54 вечера по восточному времени. Они предупредили, что геомагнитный шторм будет наблюдаться 11 и 12 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России раскинулась «обширная зона полярных сияний».