Москва, 11 мая, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на основе исследований Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщил, что на Земле вечером 10 мая началась очень сильная магнитная буря. Шторм может продолжаться от 20 до 40 часов. Магнитная буря квалифицируется по шкале 4 из 5. Об этом он написал Telegram-канале.

Phys.org Магнитная буря

«Фронт первого выброса массы ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за полчаса выросла почти в два раза с 400 км/с до 700 км/с. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз», — пояснил Леус.

По словам специалиста, в России раскинулась «обширная зона полярных сияний». Возможен приход полярного овала южнее, к Москве и Санкт-Петербургу.

Сильная магнитная буря, класса G3, усилилась и достигла уровня очень сильной магнитной бури, класса G4.

«Земля остаётся погруженной в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трёх солнечных выбросов», — добавил Михаил Леус.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 — слабые, практически не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, воздействует на энергосистемы и работу спутниковой навигации, радиосвязи. Максимальный уровень — G5 с возможностью масштабных проблем.

Пик активности бури будет 11 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Солнце сильнее всего воздействует на Землю, когда происходит выброс массы. Обладая огромной энергией, частицы наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Солнечным вспышкам присваивают один из пяти классов.

В апреле в южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки. Ранее Солнце резко увеличило активность в конце марта, когда учёные зарегистрировали одну из крупнейших вспышек за последние 20 лет.

2 мая специалисты зафиксировали третью по силе с начала 2024 года магнитную бурю. Ночью и утром 4 мая на Солнце произошло пять мощных вспышек.

По данным специалистов, вероятность увидеть полярное сияние на широтах выше 65 градусов составляет 90%.