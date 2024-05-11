Вашингтон, 11 мая, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Американские метеорологи заявили, что впервые с 2003 года зафиксирован максимальный уровень оценки силы достигшей Земли геомагнитной бури. Об этом говорится на сайте Национальной метеорологической службы.

Phys.org Магнитная буря

Магнитная буря уровня G5 достигла Земли в 06:54 вечера по восточному времени.

«Геомагнитный шторм сохранится на 11–12 мая», — предупредили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на основе исследований Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявил, что на Земле вечером 10 мая началась очень сильная магнитная буря. Шторм может продолжаться от 20 до 40 часов. Магнитная буря квалифицируется по шкале 4 из 5.

Сильная магнитная буря, класса G3, усилилась и достигла уровня очень сильной магнитной бури, класса G4, к ночи 10 мая. Максимальный уровень — G5 с возможностью масштабных проблем.

Пик активности бури будет 11 мая.

Солнце сильнее всего воздействует на Землю, когда происходит выброс массы. Обладая огромной энергией, частицы наносят прямой удар по магнитному полю Земли.