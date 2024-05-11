Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В компании «Такси», которой принадлежит упавший в реку в Петербурге автобус, прошли обыски, изъята документация, а также допрошены руководящие сотрудники, сообщила 11 мая пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своём Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

Следствие намерено проанализировать работу компании, а именно — обеспечивались ли трудовые права сотрудников, каким образом подбирали и принимали на работу водителей, как проводился их медицинский осмотр, как обслуживались транспортные средства.

Кроме того, СК проверит законность получения гражданства России водителем упавшего автобуса.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в Мойку.

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Как передавало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. По его версии, авария с автобусом могла произойти из-за неисправности тормозов.