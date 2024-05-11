Москва, 11 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС России/ТАСС

«Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Следствие проанализирует работу компании «Такси», автобус которой упал в реку, в частности, обеспечивались ли трудовые права сотрудников, уточнила пресс-служба.

Кроме того, ведомство сообщило, что проверит законность получения гражданства России водителем упавшего в реку автобуса.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, чей автобус упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия по падению автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге.