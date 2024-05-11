Геническ, Херсонская область, 11 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли территорию Херсонской области, что привело к возникновению трёх пожаров. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил 11 мая в Telegram-канале.

Администрация Херсонской области

Два пожара вспыхнули в Голопристанском муниципальном округе, ещё один — в черте города Новая Каховка. Площадь этого пожара составила 300 квадратных метров.

В Новой Каховке повреждена линия электропередачи, в микрорайоне Рабочий посёлок без света остались 50 абонентов, уточнил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая ВСУ нанесли удар по району Донецка, где собирались участники автопробега ко Дню Донецкой Народной Республики.

Накануне вечером украинские силы нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР, применив, вероятно, ракеты американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения. Повреждены более 40 домов, удар пришёлся по нефтебазе, там начался сильный пожар. Возгорание утром потушили. Следственный комитет проинформировал, что проведёт расследование по факту обстрела.

Кроме того, ночью украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР, снаряды упали на территории детского парка. Никто из жителей не пострадал. В городе идут восстановительные работы, сообщил мэр Сергей Жевлаков.

Ночью 11 мая в Белгородской области было обстреляно село Гора-Подол в Грайворонском районе. Никто из жителей не пострадал, в пяти населённых пунктах нет электричества.