Стаханов, ЛНР, 11 мая, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР, снаряды упали на территории детского парка. Об этом глава города Сергей Жевлаков сообщил 11 мая в Telegram-канале.

Администрация города Стаханова

«Ночью ВФУ обстреляли Стаханов. Снаряды попали в центр парка «Горняк» возле детских аттракционов», — написал Жевлаков.

Обстрел начался в час ночи. Два снаряда упали возле площадки с детскими аттракционами в городском парке культуры и отдыха. Осколки повредили линии и фонари наружного освещения, аттракционы и билетную кассу. Кроме того, разбиты стёкла в здании института.

Никто из жителей не пострадал. В городе идут восстановительные работы, добавил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Стаханов, как и другие города ЛНР, не раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 22 января 2023 года ВСУ выпустили по городу шесть ракет РСЗО HIMARS. В результате был разрушен профилакторий машиностроительного завода.

28 мая 2023 года украинские силы обстреляли город-спутник Стаханова Алмазную. При обстреле погибла женщина, ещё девять человек были ранены. Пострадавший при обстреле десятилетний мальчик спустя несколько дней умер в больнице.