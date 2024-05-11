Грайворонский район, Белгородская область, 11 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Ночью 11 мая в Белгородской области под обстрел киевских боевиков попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Никто из жителей не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По информации главы региона, повреждение получили линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.

«К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны РФ», — заверил Гладков.

Также губернатор написал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Вячеслав Гладков предупредил о соблюдении мер безопасности, призвал население укрыться в помещениях без окон.

Как сообщало ИА Регнум, атака киевских боевиков на нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике вечером 10 мая была осуществлена предположительно ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.

Российская армия достигла успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе. Об этом 10 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги, также отметил Кирби.

На Украине ночью 11 мая прогремели новые взрывы в Харькове.