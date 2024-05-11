Донецк, 11 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по району Донецка, где собирались участники автопробега ко Дню Донецкой Народной Республики, сообщает 11 мая «Донецкое агентство новостей».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как сообщает корреспондент агентства с места события, было два прилёта через дорогу от места сбора. Подробности уточняются.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ДНР с 10-летием её образования. Он подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

ИА Регнум

После образования ДНР населённые пункты республики находятся под постоянными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Кировском районе Донецка 10 мая в результате обстрела погибли две женщины.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888105" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

5 мая украинские военные сбросили на Еленовку, расположенную в 10 км от Донецка, взрывоопасный предмет с беспилотника. До этого сообщалось, что мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, при обстреле Петровского района Донецка пострадал ещё один мужчина.