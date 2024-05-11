Белгород, 11 мая, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В селе Новостроевка-Первая в Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина, другого пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства», — написал в Telegram-канале глава области.

В результате атаки погиб мужчина, второго пострадавшего с осколочными ранениями нижних конечностей доставили в Грайворонскую больницу, где врачи оказывают необходимую помощь, сообщил Гладков.

По данным губернатора, при атаке украинского БПАЛ сильно посечено транспортное средство. Оперативные службы работают на месте.

Гладков принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Ранее во всей области была объявлена тревога ракетной опасности.

За минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

Так, уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.

Кроме того, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.

К 8 утра возгорание на нефтебазе ликвидировали.