Белгород, 11 мая, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Белгородской области объявили о ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Николай Гынгазов/ТАСС

«На всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — сказано в Telegram-канале мэрии.

Перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области в Telegram-канале.

Гладков призвал жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а также, по возможности, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

Так, уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.