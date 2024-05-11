Вашингтон, 11 мая, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Российская армия достигла успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе. Об этом 10 мая заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе», — признал Кирби.

Представитель Белого дома пояснил, что это произошло из-за многомесячной задержки Конгрессом принятия дополнительной помощи для Украины. ВСУ потребуется время для возвращения инициативы, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что американский лидер Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов.

По данным издания Politico, в состав нового пакета военной помощи войдут в том числе ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley, взрывные устройства типа MRAP и ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

На выделение США новой помощи ВСУ повлияли успехи России на фронте, прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Этот факт признают даже в США. При этом большинство американских политиков не распространяются о том, как именно распоряжаются смертоносной продукцией ВСУ. По словам дипломата, поставки оружия обанкротившемуся режиму не повлияют на итоги спецоперации, победа будет за Россией.

В ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги, отметил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.