Вашингтон, 10 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки 10 мая объявят о новом пакете помощи Украине. Сумма пакета, в который включены ракеты Patriot и БМП Bradley, составляет 400 млн долларов, пишет Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«США в пятницу, 10 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов», — следует из статьи.

По данным неназванных источников газеты, также в пакет военной помощи киевскому режиму войдут взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие снаряды.

Сообщается, что Вашингтон намерен отправить Украине уже имеющиеся на складах Штатов вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, в ближайшее время США направят Украине новые партии вооружения, заявил 9 мая на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

7 мая глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинской армии. В комментариях в соцсети X под его обращением пользователи призвали Зеленского перестать врать и заключить срочный мир. По словам комментаторов, Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки украинские власти, чтобы провоцировать Россию.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Российская сторона не раз призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако такие переговоры должны соответствовать требованиям, поставленным перед началом СВО, и учитывать реальные обстоятельства.