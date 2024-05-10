Вашингтон, 11 мая, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал выделение США нового пакета военной помощи Украине реакцией на успехи российской армии. Комментарий дипломата 10 мая опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю», — пояснил Антонов.

Дипломат отметил, что данный факт признают даже в США. При этом большинство американских политиков не распространяются о том, как именно распоряжаются смертоносной продукцией ВСУ.

По словам Антонова, поставки оружия обанкротившемуся режиму не повлияют на итоги спецоперации, победа будет за Россией.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что американский лидер Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в объёме 400 млн долларов.

По данным издания Politico, в состав нового пакета военной помощи войдут в том числе ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley, взрывные устройства типа MRAP и ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя оружие на Украину.

Путин 7 мая после церемонии инаугурации отмечал, что на Украину работает всё западное сообщество, которое «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном». Глава государства выразил уверенность, что противник России убедится в обратном.