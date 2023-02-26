Москва, 26 февраля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» 26 февраля заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Глава государства пояснил, что поставки блоком НАТО оружия Киеву можно считать участием в конфликте, ведь денег за это альянс не получает, и это уже не просто военно-техническое сотрудничество.

«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Президент продолжил, что это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит Киев, «в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».

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